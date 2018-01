Bagarre mortelle à St-Louis

La fête a viré au drame. Un jeune homme de 31 ans est décédé ce samedi suite à une bagarre qui s'est déroulée la veille à Saint-Louis, rapporte la presse écrite.



Ce vendredi, Samuel, organisait une fête à la maison des jeunes de Bois de Nèfles Coco avec ses dalons. Sous l'effet de l'alcool, les choses dégénèrent et une bagarre éclate. Samuel pend un coup dans la tête et s'effondre au sol. Il est alors en arrêt cardiorespiratoire.



Réanimé par les secours et transféré à l'hôpital, celui qui était devenu papa il y a une semaine décède quelques heures plus tard.



Deux individus, amis de longue date de la victime selon le Quotidien, ont été interpellés et placés en garde à vue. Ils devraient passer devant le juge des libertés et de la détention ce lundi.