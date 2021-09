La grande Une Bagarre mortelle à Bellepierre : Un drame sur fond de rivalité amoureuse

Un jeune homme a été tué ce mercredi soir à l'arme blanche lors d'une bagarre qui a éclaté dans le secteur de Bellepierre. Par IS-RL - Publié le Jeudi 16 Septembre 2021 à 09:02





Le quartier de Bellepierre a été le théâtre ce mercredi soir d'une véritable tragédie . Selon nos informations, deux hommes se sont battus sur fond de rivalité amoureuse. L'un est l'ex-petit ami d'une jeune femme et l'autre le nouveau.Ils se croisent à 200 m du CHU de Bellepierre et une bagarre éclate entre les deux hommes. Des coups sont portés par l'un d'eux avec une arme blanche - couteau ou tournevis - et l'inévitable se produit. La victime est mortellement touchée au thorax et à la carotide. Les secours ne peuvent rien faire pour réanimer l'homme de 29 ans.L'auteur des coups a été interpellé puis placé en garde à vue.







