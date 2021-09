A la Une . Bagarre générale dans une soirée au Tampon: Il blesse grièvement son ami avec un couteau

Le jeune homme a été extrait de sa cellule pour être jugé pour des violences mais aussi des délits routiers.

Par Prisca Bigot - Publié le Mardi 14 Septembre 2021 à 17:57

La soirée à laquelle Ben*, 21 ans, a été invité au Tampon le 9 mai 2021 a rapidement dérapé. Une bagarre générale a éclaté entre les participants sur fond d’alcool et de stupéfiants. Le jeune homme "sous effet" est entré dans la mêlée muni d’un couteau et a frappé son ami. La victime a été touchée au thorax sur 3 à 4 centimètres de profondeur.



Quatre jours plus tard, Ben refait parler de lui. Les gendarmes sont alertés pour une conduite dangereuse dans le quartier de la Chatoire. Les militaires tombent sur le jeune homme au volant. Ben est sans permis, ivre et refuse de se soumettre au contrôle. Pour couronner le tout, il décide de prendre la fuite. Il est retrouvé par les gendarmes, la voiture enfoncée contre un poteau électrique après une sortie de route.



Face au tribunal correctionnel, Ben plaide son enfance difficile et les épreuves qu’il affronte encore aujourd’hui. Déjà parent, le père de famille a enterré la semaine dernière son enfant. 6 mentions figurent à son casier judiciaire dont plusieurs pour des faits de vols et de violences sanctionnés par la justice de Mayotte.



Inquiète de part le parcours du prévenu, ses addictions et les faits reprochés, la vice-procureure Sylvaine Schumacher a requis 18 mois de prison avec mandat de dépôt, 250 euros d’amende pour la conduite sans permis et l’interdiction de porter une arme durant 5 ans.



La défense de Ben assurée par Me Mélanie Thieffry est revenue sur le parcours de son client et a fait valoir le premier contrat de travail du jeune homme. Un contrat qu’il a toujours la possibilité d’honorer si le tribunal lui en laissait l’occasion.



Son avocate a été entendue, Ben a écopé de 10 mois de prison aménageables et de 200 euros d’amende.



*prénom d'emprunt



Prisca Bigot En charge de la région sud de l'île, j'ai la main verte, le pied marin et la tête dans les nuages.... En savoir plus sur cet auteur

Publicité Publicité