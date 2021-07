A la Une . Bagarre familiale : Le fis écroué, le père toujours en réanimation

Mardi soir aux alentour de 20h30, un père de 54 ans et son fils de 30 ans complètement ivres en viennent aux mains. Le père se défend, prend un couteau et plante légèrement son fils à l'abdomen. Fou de rage, le fils assène de très nombreux coup de poings à son père. Par Regis Labrousse - Publié le Jeudi 8 Juillet 2021 à 17:48





Le fils est interpellé et placé en cellule de dégrisement. Après 48 heures de garde à vue, il a été déféré au tribunal de Champ Fleuri pour être mis en examen. Selon nos informations, les relations entre le père et le fils s'étaient fortement dégradées depuis plusieurs mois. Le trentenaire a été placé en détention provisoire.



Selon le fils, les violences qu'il aurait subi étant jeune, seraient resurgis ce mardi soir. A cette heure, le pronostic vital du père est est toujours engagé. Les gendarmes sont rapidement intervenus mardi soir pour stopper ce drame familial opposant un père et son fils. Si le quinquagénaire est conscient à leur arrivé, il perd connaissance rapidement, nécessitant un transfert du CHU de Saint-Denis au service neurologique de Saint-Pierre.



