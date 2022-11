A la Une . Bagarre entre ivrognes à Ste-Marie : C'est pas moi, c'est lui

Deux voisins particulièrement alcoolisés finissent en prison pour une dispute qui aurait pu se terminer par des violences mortelles. Par Isabelle Serre - Publié le Vendredi 18 Novembre 2022 à 12:27

Narcisse D. et Clarel S. se détestent férocement. Les deux voisins ont des contentieux à répétition qui ne s'arrangent pas puisque tous deux consomment beaucoup trop d'alcool à leurs heures perdues. Le premier est maçon mais il n'exerce pas, tandis que le second travaille dans les champs de canne six mois par an. Cela leur laisse donc le temps de trainer dans le chemin et de se saouler dès le matin.



C'est ce qui s'est vraisemblablement passé ce 11 juin dernier. Car en milieu de matinée, Clarel S., 52 ans, était déjà dans les vapeurs d'alcool lorsqu'il a croisé par hasard un policier municipal à qui il a confié qu'il allait "découper quelqu'un", sous-entendu, son rival du portail voisin.

C'est lorsque Narcisse D., 55 ans, était rentré chez lui que tout avait dérapé. Il raconte avoir été interpellé en passant devant chez Clarel et insulté. Puis, alors qu'il pénétrait dans sa cour, il avait reçu un coup de machette dans le dos. Une bagarre s'en était suivie sous l'œil terrorisé d'une voisine cachée derrière sa haie. Personne ne pourra cependant confirmer qui a donné le premier coup. Narcisse avait tant bien que mal réussi à s'emparer d'un bâton pour se défendre et désarmer son ennemi.



Les gendarmes avaient retrouvé les deux armes au domicile de Narcisse et constaté qu'alors que celui-ci présentait un taux d'alcoolémie de 2.29 gr/l de sang, l'autre n'était pas mieux avec 2.49 gr/l de sang. Tous deux avaient été convoqués devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis en tant qu'auteur et victime, poursuivis pour des violences réciproques.



Ce vendredi, seul Clarel, 8 mentions à son casier judiciaire et incarcéré pour d'autres faits, était à la barre du prétoire de Champ-Fleuri, l'autre ayant choisi d'ignorer sa convocation. Les explications du prévenu n'ont pas permis de démêler le vrai du faux. Il a cependant été établi grâce à des photos de blessures "impressionnantes" que les violences étaient graves. À titre d'exemple, Narcisse s'est vu délivrer 45 jours d'ITT, ce que l'on voit plutôt au sein d'une cour d'assises.



Tous deux ont été condamnés à de la prison ferme : 2 ans dont 12 avec sursis probatoire pour Narcisse et 3 ans dont 12 avec sursis probatoire pour Clarel. Une peine qui vient s'additionner à celle qu'il purge actuellement.