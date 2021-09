Bagarre entre élèves au Port: Les parents font intrusion dans le collège

Ce jeudi, il y avait de l'animation à la sortie du collège Albius du Port. Environ 300 personnes étaient rassemblées devant l'établissement lorsqu'une bagarre a éclaté entre deux élèves, à l'intérieur du collège.

Voyant les deux collégiens s'empoigner, le sang des familles respectives assistant à la scène à travers les grilles n'a fait qu'un tour. Les parents ont escaladé la clôture et ont pénétré sans autorisation dans l'établissement au secours de leur rejeton.

La bagarre a dégénéré entre les deux familles.

La police est intervenue pour mettre fin au différend. Un homme a été légèrement blessé à l'épaule et a été conduit au CHOR pour des soins.



Les forces de l'ordre ont procédé, ce vendredi 24 septembre, à plusieurs auditions afin de déterminer les circonstances exactes de l'incident et procéder à d'éventuelles sanctions. Le fait de faire intrusion dans un établissement scolaire sans y être invité constitue une infraction. Certains pourraient se retrouver prochainement devant le tribunal de police de St-Denis.