Bagarre en sortie de boîte à St-Denis: Le pronostic vital de la victime engagé

Les conséquences sont lourdes. Le jeune homme agressé ce week-end dans les rues de Saint-Denis est toujours à l'hôpital. Son pronostic vital est engagé, rapporte le journal de l'île.Les faits remontent à la nuit de samedi à dimanche. Lui et deux dalons sortent d'un établissement de nuit lorsqu'ils croisent un groupe d'une quinzaine de personnes, à proximité du Mahé. Eclate alors une rixe, lors de laquelle la victime reçoit de nombreux coups de poing et de pied au visage, entraînant une hémorragie intra-cérébrale.Les auditions des témoins de la scène ont commencé et l'analyse des images de vidéosurveillance est en cours, précise le JIR. La victime, âgée d'une vingtaine d'années, se trouvait toujours plongée dans le coma hier soir.