Faits-divers Bagarre devant le lycée Jean-Perrin : Le parent d'élève fait appel





La bagarre, filmée , avait beaucoup circulé il y a deux ans. Un parent d'élève énervé s'était battu avec un gardien de l'établissement, un assistant d'éducation et le proviseur. Ce dernier s'était interposé et avait été frappé au visage ; mais il ne pouvait pas affirmer par qui. Condamné à quatre mois de prison avec sursis – une peine identique pour le gardien -, le père de 45 ans avait décidé de faire appel.Ce jeudi, il était donc jugé à nouveau. Il explique pourquoi il s'était énervé ainsi : il ne comprenait pas pourquoi son fils n'avait pas le droit de rentrer dans l'établissement. Il s'agissait en effet d'un exercice d'évacuation incendie, mais malgré les explications du personnel, il ne décolérait pas. "Je pensais qu'il y avait un danger", répète-t-il devant la cour d'appel.Mais le prévenu se dit toujours victime de violences et non l'auteur. En feuilletant nerveusement son dossier, sans avocat, il affirme que c'est lui qui a été poussé et menacé. Il avait d'ailleurs porté plainte lui aussi, mais elle n'a rien donné. "Je suis un rien, un petit microbe", déclare-t-il. Sur la vidéo, on le voit énervé, agressif, mais ce n'est pas lui qui porte le premier coup, mais le gardien qui avait avoué en première instance avoir "perdu son sang-froid" face aux insultes.L'avocat général a requis la même peine qu'en première instance : 6 mois de prison avec sursis. Le délibéré de la cour d'appel est prévu le 30 janvier 2020.







