Bagarre à la Plaine des Cafres : La victime de 38 ans est décédée

L’homme de 38 ans, placé dans un coma artificiel suite à une bagarre sur fond d'alcool survenue dimanche devant un bar de la Plaine des Cafres, est décédé.



Le trentenaire avait été frappé au visage et dans sa chute sa tête avait cogné un mur. Transporté inconscient à l’hôpital, son pronostic vital était engagé.



Son présumé agresseur de 26 ans, depuis mis en examen et placé en détention provisoire, avait pris la fuite et finalement a été interpellé lundi matin.