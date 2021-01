A la Une . Bagarre à l'hôtel des Anges: Les 3 stars de la réalité impliquées

Une violente altercation s'est produite au Mercure Creolia à Montgaillard sur la commune de Saint-Denis. Elle a opposé la famille du maire de Saint-André à des candidats de la téléréalité venus à La Réunion pour le tournage des Vacances des Anges 4. Par Baradi SIVA - Publié le Dimanche 10 Janvier 2021 à 15:56 | Lu 22935 fois

La dispute a éclaté en début d'après-midi lors d'un repas dans le restaurant de l'hôtel Mercure Creolia. Le maire de Saint-André y déjeunait en compagnie de ses proches. Plusieurs stars de télé-réalité s'y trouvaient aussi dans l'attente du démarrage du tournage de l'émission Les Vacances des Anges 4.



L'altercation a démarré lorsque la nounou de l'enfant des stars de la téléréalité est venue reprocher à Joé Bédier et à ses proches d'avoir pris des photos de la petite fille, très protégée des objectifs, suite au combat judiciaire qui a opposé ses parents.



Tout s'est ensuite rapidement envenimé. L'une des personnes du groupe des stars de la téléréalité s'est même emparée d'un verre pour le briser avant d'agresser la famille de Joé Bédier, selon un témoignage recueilli sur place.



La rixe a pris une tournure encore plus violente lorsque les trois stars de la téléréalité ont pris part à l'altercation. Il s'agissait de Ricardo, Nehuda, parents d'une petite fille, et de Pauline Ritschiie.



Les forces de l'ordre ont dû intervenir et se trouvent toujours au Mercure Creolia en début d'après-midi.







