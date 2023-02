La grande Une Bagarre à St-Denis : Deux hommes entre la vie et la mort

Coup de couteau, coups de selle de vélo, deux jeunes hommes ont été blessés hier et se trouvent dans un état grave après une rixe sur le boulevard Lancastel puis, rue Maréchal Leclerc, hier après-midi. Une enquête est ouverte pour tentative de meurtre. Par Isabelle Serre - Publié le Dimanche 26 Février 2023 à 06:41

Une bagarre s'est déroulée hier au niveau du n°46 du boulevard Lancastel à St-Denis. Un individu tout juste majeur a reçu un coup de couteau pour une raison qui reste à déterminer. L'auteur a immédiatement pris la fuite mais a été rattrapé quelques temps plus tard rue du Maréchal Leclerc en face du temple tamoul. Une dizaine de jeunes hommes s'en seraient alors pris à lui, dont un en particulier. Celui-ci a tabassé le premier auteur présumé à coups de selle de vélo.



L'auteur présumé du coup de couteau, à son tour grièvement blessé, est en garde à vue dans une chambre sécurisée du CHU de Bellepierre. Le vingtenaire qui a reçu un coup de couteau au Lancastel est également hospitalisé alors que son pronostic vital est engagé. Le dernier auteur qui se trouvait au sein du bande de jeunes au moments des faits est en garde à vue au commissariat de Malartic.



Une enquête menée par les policiers de la STPJ, le Service territorial de la police judiciaire, pour tentative de meurtre a été ouverte par le parquet de St-Denis.