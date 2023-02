A la Une .. Bagarre à St-Denis : Coups de couteau, de selle de vélo et case justice pour les auteurs

Samedi dernier en pleine après-midi, une rixe dont l'origine n'est pas encore connue a fait deux blessés graves près du centre-ville du chef lieu. L'auteur supposé de plusieurs coups de couteau a été mis en examen pour tentative d'homicide. Il a lui-même été agressé par un autre individu qui devrait être jugé bientôt. Par Isabelle Serre - Publié le Mardi 28 Février 2023 à 14:58





Les deux blessés, dont le pronostic vital a, un temps, été engagé, ont été pris en charge par les secours devant des badauds venus tranquillement profiter de la fin des soldes. Une partie de la bagarre se serait déroulée dans un magasin devant des commerçants et des clients effrayés.

Une bagarre a fait deux blessés graves samedi 25 février dernier à proximité du centre-ville de St-Denis. Sur le boulevard Lancastel tout d'abord, où un jeune majeur a donné plusieurs coups de couteau à un rival sans que le motif de leur discorde ne soit connu. À la suite de cette agression, l'auteur supposé a pris la fuite en direction de la rue Maréchal Leclerc. Mais dans son sillage, d'autres individus de la même bande l'ont poursuivi. Pris directement à partie par ce groupe de très jeunes gens, dont un particulièrement énervé, l'auteur des coups de couteau a, à son tour, été agressé à coups de selle de vélo.Les deux blessés, dont le pronostic vital a, un temps, été engagé, ont été pris en charge par les secours devant des badauds venus tranquillement profiter de la fin des soldes. Une partie de la bagarre se serait déroulée dans un magasin devant des commerçants et des clients effrayés.





L'auteur des coups de selle de vélo devrait être prochainement jugé devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis pour des violences avec arme.



Ces faits d'une grande violence À l'issue de plusieurs interpellations menées par les policiers du Service territorial de la police judiciaire, et de gardes à vue, l'auteur supposé des coups de couteau a été mis en examen pour tentative d'homicide. Il a été rejoint dans sa chambre d'hôpital par la juge d'instruction désormais en charge de cette affaire dans le cadre de l'ouverture d'une information judiciaire. Son placement en détention provisoire lui a été signifié.L'auteur des coups de selle de vélo devrait être prochainement jugé devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis pour des violences avec arme.Ces faits d'une grande violence ont été dénoncés par la maire de Saint-Denis au cours du week-end dernier.