Bagarre à Jean-Perrin : 4 mois de prison avec sursis pour le parent d'élève et l'agent

En septembre dernier un parent d’élève et un agent de lycée en sont venus aux mains, sous le regard de dizaines d’élèves. La vidéo avait fait le buzz sur les réseaux sociaux.



L’altercation s’était déroulée devant le lycée Jean-Perrin à Saint-André, après un exercice incendie.



Le père de famille n’avait pas apprécié que l’on empêche l’entrée à son fils et avait alors proféré des insultes. Le gardien a ensuite perdu son sang-froid et les deux hommes ont fini par se taper dessus.



L’affaire est passée devant les tribunaux et les deux hommes ont écopé de quatre mois de prison avec sursis.