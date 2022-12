Sport Réunion Badminton : Des Réunionnais s'illustrent au Championnat d’Afrique jeune

La Réunion pourrait être considérée comme une force en présence du badminton africain. Quatre joueurs réunionnais ont en effet été sélectionnés pour participer au Championnat d'Afrique U19 qui s'est déroulé du 11 au 17 décembre dernier à l'île Maurice. Par Nicolas Payet - Publié le Dimanche 18 Décembre 2022 à 14:40

Nos voisins mauriciens ont de la chance puisqu'il possède un immense gymnase avec comme seule discipline le badminton Ainsi, de grandes compétitions ont lieu régulièrement sur l'île soeur. Le championnat de badminton par équipe, auquel sept pays d'Afrique ont participé, vient de s'achever. Quatre Réunionnais ont été sélectionnés : Pauline MAILLOT , Emily GRONDIN, Hugo CONSTANS et Aaron ASSING.

La Réunion, dont c'était la 1ère participation, a terminé à la 6ème place dans la catégorie "mixte" En "individuel", le simple homme d'Aaron et en catégorie "double" 'Hugo et d'Aaron ramènent les médailles de bronze à la Réunion.