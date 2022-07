Badminton : 1500 volants pour 25 nations

La Réunion a accueilli 191 joueurs de badminton, originaires de 25 pays lors du Saint-Denis Réunion Open organisé au gymnase de Champ-Fleuri du 13 au 17 juillet derniers. Quelque 1500 volants ont été échangés à l’occasion de cet événement sportif de grande envergure, mis en œuvre par la Ligue de badminton 974, soutenue depuis plusieurs années par le Département, notamment lors des précédentes éditions du Tournoi international ou TIB. Une fois de plus, la Collectivité départementale a répondu présente, avec les autres partenaires de la Ligue, et a contribué à sa manière, à la réussite du premier Saint-Denis Réunion Open, organisé suivant les exigences pointues et les normes BWF de la Badminton World Fédération.



Sylvain Benaïn, Vice-président de la Fédération Française de Badminton était présent pour veiller au respect de ces normes. Il a aussi rappelé les enjeux de ce genre d’événement : « La priorité de la FFBa est d’encourager à la fois la performance sportive et la performance sociale. Il faut montrer que le badminton permet aussi de trouver sa place dans nos organisations comme bénévoles, arbitres, organisateurs, etc. Le Saint-Denis Réunion Open est la preuve de cette belle dynamique. Depuis mon arrivée, j’ai observé des gens motivés qui veulent faire de cette compétition une réussite ».



Côté performance sportive, la compétition a été marquée par une nette domination des joueurs du Japon. Les finales étaient 100% nippones, aussi bien en doubles (mixte et messieurs), qu’en simples (dames et messieurs). Pour la finale du double dames, ce sont les Allemandes qui ont remporté la victoire face aux Indiennes. Pour les joueurs de La Réunion et de la zone océan Indien, cette compétition était une occasion en or pour côtoyer des joueurs internationaux de haut niveau, et de préparer au mieux les Jeux des Îles de 2023 à Madagascar.