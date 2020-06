Société Bada Officiel : Des rues saint-pierroises aux étoiles d'Universal Music France

Originaire du sud, Etienne Ablancourt, plus connu sous son nom d’artiste Bada, s’est fait connaître avec « Bae ». Une chanson d’amour qui met un jeune couple en scène et qui doit faire face au handicap de la jeune femme. La chanson a été un tremplin ce qui lui a permis quelques temps plus tard de rejoindre l’écurie Ker Maron. Il nous revient avec un contrat de distribution signé avec Universal Music France affilié au label Aldam Production : Bada garde toute liberté sur sa carrière et ses compositions musicales. Par Karoline Chérie - caroline@zinfos974.com - Publié le Mardi 16 Juin 2020 à 16:56 | Lu 87 fois

“J’ai commencé la musique en 2013 juste pour m’amuser et pour rigoler après une déception due au football. J’avais à l’époque l’occasion de jouer au Glasgow Rangers en Ecosse au collège mais ma famille a préféré privilégié les études”.

Tout s’est effondré pour lui à ses 18 ans quand il a fui les études pour une certaine liberté dans la rue.



“Plus jeune, mes parents m’interdisaient de fréquenter le quartier où je résidais. Enfermé chez moi, je n’avais pas le droit d’aller jouer dehors avec mes camarades, mes parents m’avaient enfermé dans un cocon. La seule chose qui me faisait du bien c’était le football, et j’étais heureux qu’on me reconnaisse dans la rue grâce à mon numéro 10 de l’équipe de la Capricorne”.







“Depuis mes 5 ans, j’écrivais des poèmes , j’écrivais tout ce qui me passait par la tête. Je remplissais des cahiers entiers, d’histoires inventées ou réelles”.

Puis un jour, il rencontre Mitrix, un jeune producteur et compositeur du sud qui possède Black Label Music. Après une soirée et un freestyle, il lui propose de venir dans ses studios d’enregistrements.

A 25 ans, Bada est fier de son parcours et fait partie de l’écurie d’Adam Production, le label distribué par Universal Music France, il rejoint donc Eva Queen, Kidaki et le Youtubeur Yacetom.

