A la Une . Bachil Valy sur LCI : "Je me méfie de cette situation d’accalmie"

Bachil Valy s’est exprimé en direct sur LCI pour informer la métropole de l’état de la situation dans le département. Le maire de l’Entre-Deux a fait part de ses craintes concernant l’évolution de Batsirai qui lui rappelle certains cyclones historiques. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 3 Février 2022 à 17:16





Invité par LCI à faire un point de la situation, le maire de l’Entre-Deux et référent La République en Marche à La Réunion a fait le point concernant les dégâts. "Le pire reste à venir", a rappelé l’édile. Si la journaliste de LCI a pris cela pour une citation du préfet de La Réunion, Bachil Valy a plutôt fait référence au passé. « Je me méfie de cette situation d’accalmie. Parce que dans le passé nous avons pu le vérifier avec le cyclone Hyacinthe. Les aînés nous racontaient qu’en 1980 le cyclone est revenu. Le pays a été durement touché. Vraiment, je suis inquiet. Il peut s’intensifier à tout moment et changer de direction. Ce qui m’inquiète, c’est que les prévisions météo d’hier ne sont pas les mêmes qu’aujourd’hui. »

Le maire ajoute que tout le monde doit rester vigilant, mobilisé et solidaire. "Mais vous savez, la solidarité est dans notre ADN créole", assure-t-il. Alors que l’île est en alerte rouge, la diaspora réunionnaise a les yeux rivés sur toutes les nouvelles pouvant arriver. C’est donc vers eux que Bachil Valy a lancé un message de salutation lors de sa prise de parole.Invité par LCI à faire un point de la situation, le maire de l’Entre-Deux et référent La République en Marche à La Réunion a fait le point concernant les dégâts. "Le pire reste à venir", a rappelé l’édile. Si la journaliste de LCI a pris cela pour une citation du préfet de La Réunion, Bachil Valy a plutôt fait référence au passé.Le maire ajoute que tout le monde doit rester vigilant, mobilisé et solidaire. "Mais vous savez, la solidarité est dans notre ADN créole", assure-t-il.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur