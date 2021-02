A la Une . Bachil Valy devient référent du parti présidentiel

Dans un communiqué, l'édile de l'Entre-Deux annonce fièrement que LREM l'a désigné référent pour notre île. Par B.A - Publié le Mardi 9 Février 2021 à 07:58 | Lu 859 fois

C'est avec responsabilité que j'accueille ma nomination au mandat de référent du mouvement "En Marche" à la Réunion, suite au bureau exécutif national qui s'est tenu à Paris ce soir. Je tiens tout d'abord à remercier chaleureusement le Sénateur Michel Dennemont pour son soutien, ainsi que le Président Stanislas GUERINI et les membres du bureau national pour la confiance qu'ils m'accordent ce soir. C'est avec une profonde humilité et une volonté certaine que je souhaite faire valoir les intérêts et les spécificités de La Réunion dans le débat public national. J'aurai à coeur, dans cette période de doutes, d'épreuves et de défis de porter les valeurs de notre mouvement pour faire entendre la voix de la majorité parlementaire et celle du Président de La République dont je connais l'attachement profond à la situation particulière de notre île. C'est aussi avec notre député européen, Stéphane Bijoux, dont j’ai été l’un des premiers soutiens, les marcheurs péï rassemblés et l'ensemble des forces vives de La Réunion que je souhaite honorer la confiance qui est ce soir donné à un maire "des hauts", un élu de la ruralité, le citoyen engagé que je suis depuis plus de 20 ans au service de ma commune, de la promotion de notre identité réunionnaise, de notre ancrage local et du bien être de la population. Fidèle à mes convictions, c'est dans l'action et le rassemblement que je souhaite, avec toutes les bonnes volontés de notre mouvement et au-delà, honorer cette mission que je veux utile à mon péi ! Bachil VALY Maire de l'Entre-Deux 1er Vice Président de la CASUD Conseiller régional Référent EN MARCHE PEI !