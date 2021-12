Bachil Valy : "La voix de La Réunion doit se faire entendre"

Je salue l’initiative et la réussite du rassemblement des forces de la majorité présidentielle au sein d’une « maison commune » pour porter la candidature d’Emmanuel Macron à l’élection présidentielle de 2022.



Les Français, les Réunionnais attendent de nous, responsables politiques, de l’unité, de la cohésion, de la cohérence et le retour d’une chaîne de confiance pour traverser cette crise qui nous touche depuis 2 ans maintenant et pour préparer l’avenir.



Ce lundi 29 novembre, à la Maison de la Mutualité à Paris, plus qu’un lancement de campagne, j’y vois la volonté partagée de dépasser les clivages politiques, de se dépasser parce que le pays en a besoin et parce que nos situations sociales, environnementales, économiques et sociétales l’exigent.



Désormais, il nous appartient LReM, MoDem, Agir, Horizons, Territoire de Progrès et En Commun, de proposer aux Réunionnais, aux Français, une vision et des ambitions pour l’avenir.



Je porterais comme je le fais depuis le début de mon engagement politique, mes valeurs humanistes et je défendrais notre terroir, nos traditions et nos spécificités. La voix de La Réunion doit se faire entendre, elle doit être écoutée et portée pour les 5 prochaines années.



Ensemble, citoyens ! La Rényon nout fièrté !