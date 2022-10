Bachil Valy : "Il existe des moyens légaux de se défendre"

"En tant que lecteur, citoyen, élu et même commerçant, je ne peux que regretter la situation qui a conduit un prestataire à empêcher la sortie d’un organe de presse.



On peut se sentir lésé, ne pas être d’accord et même s’opposer aux articles produits par un journal. Nous aspirons tous d'ailleurs, à une presse toujours plus précise, plus complète et faisant preuve de recul dans l'information qu'elle délivre. La course à l'instantanéité est un piège dont il faut se prémunir. Toujours créole i di "i fé pa la boue avan la pluie".



Pour autant, il existe des moyens légaux de se défendre, de faire entendre ses arguments et de faire valoir ses droits. Celui qui consiste à empêcher une parution n’en fait pas partie et, heureusement ! Car la liberté de la presse est un droit constitutionnel dans notre pays. Il est absolument vital de le garantir. Cette liberté de la presse est une condition essentielle et indispensable de la démocratie, nous devons la défendre sans concession, en toutes circonstances."