Bacheliers 2020 : Félicitations et dispositif de soutien

Malgré un contexte difficile lié au Covid, nombreux parmi nos jeunes Saint-Leusiens ont du passer les épreuves du baccalauréat cette année avec la prise en compte de leur résultats de l’année.



La Ville félicite chaleureusement les lauréats 2020 et souhaite à tous une belle poursuite dans leur parcours.



Cette année et toujours dans la continuité du contexte COVID, les manifestations habituelles ne pourront avoir lieu.



Cependant, la Ville marque son soutien aux jeunes lauréats par l’octroi d’un chèque-cadeau pour TOUS les bacheliers et la prime d’excellence pour les lauréats ayant obtenu une mention Très Bien





Pièces à fournir pour l’octroi de la prime d’excellence aux lauréats du BAC avec mention Très Bien :



> une lettre de demande adressée à Monsieur le Maire accompagnée de :

– la copie du relevé des notes au BAC où figure la mention (session juin 2020)

– la copie du justificatif d’adresse au nom des parents datant de moins de 3 mois

– la copie de la pièce d’identité du lauréat

– un RIB au nom du lauréat

(demande à déposer au service courrier mairie avant le 31/12/2020)





Pièces à fournir pour une demande d’aide financière poursuite des études 1ère année Post Bac



> une lettre de demande adressée à Monsieur le Maire accompagné de :

– la copie du relevé de notes session juin 2020

– le certificat de scolarité pour l’année scolaire 2020/2021

– la copie du justificatif d’adresse au nom des parents datant de moins de 3 mois

– la copie du dernier avis d’imposition sur le revenu

– un RIB au nom de l’étudiant



La cérémonie pour la remise de la Prime d’Excellence est fixée pour le 17 juillet (plus d’infos ultérieurement)





