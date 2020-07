Société Baccalauréat : Le taux de réussite à La Réunion est de 90,1%

​Le taux de réussite de l’Académie de La Réunion cette année est de 90,1%. Voici le communiqué du Rectorat : Par Soe Hitchon - Publié le Mardi 7 Juillet 2020 à 17:49 | Lu 321 fois

Cette année, 12 112 candidats (hors agriculture) se sont présentés aux épreuves du baccalauréat et 10 908 d’entre eux ont été admis dès le premier groupe d’épreuves. Le taux de réussite académique s’élève à 90,1 %.



Le recteur de l’académie, Vêlayoudom Marimoutou, félicite les heureux lauréats et adresse ses encouragements aux 841 candidats qui passeront les épreuves du second groupe entre le 8 et le 10 juillet prochains.



Du fait de la crise sanitaire et du confinement, la délivrance du baccalauréat a reposé exclusivement cette année, en lieu et place des épreuves terminales, sur le contrôle continu (notes correspondant à la moyenne des moyennes des deux trimestres). De ce fait, les résultats de cette session par nature particulière ne sont pas comparables avec ceux des sessions précédentes.



Les lauréats en quelques chiffres



10 908 candidats sont reçus au premier groupe d’épreuves, dont 7 537 obtiennent une mention :

- 1 410 mentions Très Bien, avec une moyenne égale ou supérieure à 16 : 1 121 en bac général, 131 en bac technologique et 158 en bac professionnel.

- 2 334 mentions Bien, avec une moyenne égale ou supérieure à14 et inférieure à 16 :1 215 en bac général, 451 en bac technologique, 668 en bac professionnel.

- 3 793 mentions Assez Bien, avec une moyenne égale ou supérieure à 12 et inférieure à14 : 1 528 en bac général, 1 037 en bac technologique, 1 228 en bac professionnel.



Les meilleures moyennes



- Bac général : 20,91 pour une élève dans la série S au lycée privé La Salle Saint-Charles à Saint-Pierre.

- Bac technologique : 19,03 pour un élève dans la série STD2A au lycée Ambroise Vollard de Saint-Pierre.

- Bac professionnel : 18,74 pour une élève dans la série Gestion-Administration au lycée Boisjoly Potier du Tampon.



Les oraux du 2nd groupe



Les candidats admis aux oraux de rattrapage doivent choisir leurs matières aujourd’hui avant 17h. Les épreuves se dérouleront du 8 au 10 juillet.



Les épreuves orales se déroulent selon les modalités réglementaires habituelles. Le candidat se présente à deux épreuves orales dans deux matières ayant fait l’objet d’enseignements obligatoire au cours du cycle terminal. Pour chacune des épreuves, seule la meilleure note obtenue par le candidat au premier ou au deuxième groupe est prise en compte par le jury. Le candidat est reçu s’il obtient une moyenne de 10/20 ou plus à l’ensemble des épreuves du second groupe.



Les résultats du 2nd groupe seront affichés le vendredi 10 juillet à 17 h.







