Baccalauréat : Le calendrier des épreuves change à La Réunion

Dans le contexte sanitaire marqué par la circulation du Covid, le ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, Jean-Michel Blanquer, a mené une large concertation sur les modalités d’organisation et de passation des épreuves du baccalauréat, à la suite de laquelle il a annoncé le 28 janvier 2022 des aménagements de l’examen. Afin de préserver l’égalité de traitement entre les candidats et de permettre à chacun de préparer sereinement ces épreuves, le calendrier des épreuves est ainsi modifié pour l’académie de La Réunion :



Pour les épreuves de spécialité

Les épreuves écrites de spécialité du baccalauréat général et technologique, qui devaient se tenir les mardi 8, jeudi 10 et vendredi 11 mars 2022 dans l’académie de La Réunion, sont reportées au mercredi 11, jeudi 12 et au vendredi 13 mai 2022.



Pour les épreuves d’évaluation des capacités expérimentales

Les épreuves dites « d’évaluation des capacités expérimentales » se dérouleront avant les vacances scolaires, soit du mercredi 27 avril au lundi 2 mai 2022.



Le calendrier reste inchangé pour les épreuves obligatoires prévues en juin

- Épreuve de Philosophie : 15 juin 2022

- Grand Oral : du lundi 20 au vendredi 24 juin 2022

- Épreuve anticipée de Français (en classe de première) : 16 juin 2022

- Oral Français anticipé : du mardi 28 juin au lundi 4 juillet 2022