Baccalauréat 2023 : Début des épreuves de philosophie

C’est le début d’une grande étape pour les 8 344 candidats au Baccalauréat 2023 général et technologique de l’Académie. Les épreuves de philosophie démarrent ce matin. Par NP - Publié le Mercredi 14 Juin 2023 à 06:29

Après avoir plancher sur les épreuves écrites de spécialités fin mars dernier, les candidats au Baccalauréat général et technologique 2023 de La Réunion, comme ceux de l’Hexagone, s’attaquent ce mercredi matin aux traditionnelles épreuves de philosophie.

Durant 4 heures, les candidats devront faire leurs preuves en choisissant entre la dissertation et le commentaire de texte.

Ils seront de retour demain dès demain sur les bancs des lycées pour l’épreuve de Français qui aura lieu aux mêmes horaires, de 10h00 à 14h00 (heure locale).



Avant de prendre le chemin des grandes vacances bien méritées, les candidats devront encore se confronter à l'épreuve du Grand oral, qui aura lieu du lundi 19 au vendredi 30 juin 2023.



Pour les résultats, il faudra patienter jusqu’au mardi 4 juillet prochain. Les épreuves de rattrapage se dérouleront quant à elles jusqu'au vendredi 7 juillet 2023 inclus.