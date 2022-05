A la Une . Baccalauréat 2022 : C'est parti !

Ce mercredi le début des épreuves du bac 2022 a sonné. C'est par celles dites de spécialités que les futurs bacheliers vont commercer à plancher. Par Nicolas Payet - Publié le Mercredi 11 Mai 2022 à 08:49

Jour J pour 520 000 lycéens ce mercredi. Après deux années perturbées par la pandémie, les épreuves sur table reprennent du service ce mercredi et jusqu'à vendredi 13 mai 2022.



Les élèves de Terminale des lycées généraux et technologiques s'apprêtent à se pencher sur les sujets des épreuves, nées de la réforme du baccalauréat décidée par le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer.



Des reportées de mars à mai en raison de l'épidémie de coronavirus et qui ne sont donc pas prises en compte dans Parcoursup, la plateforme d’admission dans l’enseignement supérieur. Un élément important pour les lycéens.

Finies les copies papier



Les candidats sont invités à passer aujourd'hui deux épreuves, affectées d’un coefficient 16 chacune. Ces épreuves de spécialité représentent un tiers des résultats du bac, calculés sur 100 points.



On notera que la totalité des copies du millésime 2022 seront numérisées avant d'être corrigées par les 45 099 professeurs correcteurs qui les recevront scannées sur leur ordinateur. C'est donc la fin de l'ère de la copie papier. L'an dernier, seule l'épreuve de philosophie avait bénéficié de ce système, le reste des épreuves s'étant déroulé en contrôle continu.



Chaque correcteur est amené à corriger environ 35 copies rémunérées cinq euros pièce.

Les épreuves finales du bac se dérouleront comme suit :



- Épreuve de Philosophie : 15 juin 2022

- Grand Oral : du lundi 20 au vendredi 24 juin 2022

- Épreuve anticipée de Français (en classe de première) : 16 juin 2022

- Oral Français anticipé : du mardi 28 juin au lundi 4 juillet 2022