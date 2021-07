A la Une . Baccalauréat 2021 : taux de réussite de 92,6% dans l'académie de La Réunion

Le taux de réussite est en retrait de 3,1 points par rapport à la session 2020. Le rectoral fait le point : Par N.P - Publié le Mardi 13 Juillet 2021 à 14:48

11 855 candidats se sont présentés cette année au baccalauréat, dans les séries relevant de l’éducation nationale et de l’agriculture et 10 972 d’entre eux ont été reçus.



Le nombre de candidats présents aux épreuves est en diminution de 480, soit - 3,9 % par rapport à juin 2020 : la baisse du nombre de candidats au baccalauréat technologique (- 279, soit – 9,1 % par rapport à juin 2020), ainsi qu’au baccalauréat général (- 235, soit - 4,2 % par rapport à 2020), n’est pas compensée par l’augmentation du nombre de candidats au baccalauréat professionnel (+ 34, soit + 0,9 % par rapport à juin 2020).



Le nombre de bacheliers est également en baisse (-816, soit -6,9 %) : - 246 bacheliers généraux, - 318 bacheliers technologiques et - 252 bacheliers professionnels.

Pour 100 bacheliers, on compte 48 généralistes, 24 technologiques et 28 professionnels, contre respectivement 46, 25 et 29 en 2020.



Dans le contexte d’une année scolaire 2020-2021 perturbée par la crise sanitaire, les modalités d’organisation du baccalauréat ont été partiellement modifiées pour la session 2021. Mais contrairement à la session 2020, il n’a pas été nécessaire d’annuler l’ensemble des épreuves du premier groupe.



Le taux de réussite global est de 92,6 %, en léger retrait de 3,1 points par rapport à la session de juin 2020, mais il est supérieur à 2019 (88,1 %) et à toutes les sessions précédentes.



L’écart est de 1,2 point avec le taux de réussite national qui s’établit cette année à 93,8 % (95,7 % en 2020).



Le taux d’admis pour le baccalauréat général est de 98,3 % en baisse de 0,3 point par rapport à 2020. Il est cette année encore, supérieur à celui de la métropole, qui s’établit à 97,6 % (contre 98,4 % en 2020).





Les résultats sont en baisse dans toutes les séries de l’éducation nationale, ainsi que dans la série agricole Sciences et technologie de l’agronomie et du vivant (STAV) qui relève de

l’Agriculture.



Pour le baccalauréat technologique, l’écart se réduit à 0,9 point (contre - 2,7 points en 2020) avec la métropole, qui voit son taux reculer de 1,7 point (94 % contre 97,7 % en 2020).



Le taux d’admis pour le baccalauréat professionnel est de 83,9 %. Il est en baisse de 7,6 points par rapport à 2020, mais reste dans la dynamique de progrès amorcé depuis 2013 (81,9 % en 2019, 82,9 % en 2018, 79,7 % en 2017, 76,9 % en 2016, 75,6 % en 2015, 75,1 % en 2014 et 71,9 % en 2013).



Cette année, la baisse est moins marquée pour les spécialités du secteur des services (- 5,3 points par rapport à 2020) que pour celles de la production (- 10,7 points).

Les résultats du baccalauréat professionnel agricole baissent de 8,5 points par rapport à la session 2020.



Pour le baccalauréat professionnel, le taux de réussite dans l’académie est inférieur de 2,8 points à celui de la métropole (qui baisse de 4 points pour atteindre 86,7 %).



La session de remplacement



Les candidats qui, en cas d’absence justifiée, n’ont pas pu participer à tout ou partie des épreuves organisées à la session de juin pourront se présenter à la session de

remplacement aux épreuves qu’ils ont manquées. Elle aura lieu au mois de septembre, pour le baccalauréat général et technologique. Les épreuves écrites se dérouleront les 6, 9 et 10 septembre 2021, dans un seul centre d’examen.



Résultats provisoires du baccalauréat – Académie de La Réunion

Session 2021 – y compris Agriculture







Juin/juillet 2021 Rappel session 2020 Série du baccalauréat Nb de présents Nb total d'admis Taux de réussite Nb de présents Nb total d'admis Taux de réussite Total Bac général 5 329 5 239 98,3% 5564 5485 98,6 % Bac ES 1 694 1 667 98,4% Bac L 1 022 989 96,8% Bac S 2 848 2 829 99,3% Total Bac technologique 2803 2610 93,1% 3082 2 928 95,0% Bac STHR sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration 26 23 88,5% 27 26 96,3 % Bac ST2S sciences et technologies de la santé et du social 461 439 95,2 % 524 507 96,8% Bac STI2D : sciences et technologies de l'industrie et du dévelopt durable 623 587 94,2% 715 678 94,8% Bac STD2A : sciences et technologies du design&Art_Appliquées 30 30 100,0% 30 29 96,7% Bac STMG : sciences et technologies de management et de gestion 1507 1 383 91,8% 1584 1 489 94,0% Bac STL : sc. et techno..de laboratoire 141 134 95,0% 175 172 98,3% Bac STAV : sciences et technologies de l'agronomie et du vivant 15 14 93,3% 27 27 100,0% Total Bac professionnel 3 723 3 123 83,9% 3689 3 375 91,5% Bac pro Production 1481 1 170 79,0% 1 471 1 142 77,6% Bac pro Services 2036 1 774 87,1% 1 996 1 699 85,1% Bac pro agricole 206 179 86,9% 203 168 82,8% Ens. Tous bacs 11855 10 972 92,6% 12335 11 788 95,6% Source : Bac EN, DEC / Traitement DSM4 – Bacs agricoles : DRAF de La Réunion