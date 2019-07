Bac, le contrôle continu….oui, mais !

En préambule, je trouve scandaleux la rétention des notes par une minorité de professeurs. Ils ne doivent pas avoir d’enfants ces gens là !

Jean-Michel Blanquer, notre ministre de l’EN, songe modifier le Bac et instaurer le contrôle continu. Il est vrai qu’il faut dépoussiérer cette disposition désuète et inadaptée.

Cette idée en soi est bonne, mais il y a un bémol. Quid des gratteurs de c… ?

J’en ai été un splendide spécimen. Les études ne m’intéressaient pas . Ce qui m’a valu de faire toutes les filières : 2nd C, 1ère D, Terminale A, avec le risque de me faire virer du lycée en 1ère ! 8 de moyenne durant ces trois années de farniente ! Bref ; un contrôle continu des notes m’aurait tout de suite mis sur la touche.

Mais voilà, j’ai obtenu mon bac avec mention ! Il faut dire que je n’avais pas l’esprit encombré par les études. Je ne suis pas seul dans ce cas.

Alors, le contrôle continu….oui, mais !