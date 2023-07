A la Une . Bac 2023 : En plus du diplôme, les bacheliers pourront toucher une prime

Réservées aux meilleurs nouveaux bacheliers 2023, des bourses et des primes très intéressantes voire cumulables sont octroyées par l’Etat, les mairies, le département, la Région et certaines banques. Voici ce qu'il faut savoir pour en profiter. Par Nicolas Payet - Publié le Samedi 8 Juillet 2023 à 07:41

Pour accompagner les heureux détenteurs du baccalauréat, nombreuses sont les aides accordées par l'Etat ou les collectivités mais aussi les offres proposées par les banques.



Parmi elles, l’aide au mérite destinée aux bacheliers ayant obtenu une mention «très bien» et dont le revenu des parents est modeste. Proposée par l’État, elle permet d’obtenir, en plus d’une bourse sur critères sociaux, un complément de 100 euros mensuel étalé sur une année scolaire. Pour en bénéficier, il suffit de déposer un dossier social d’étudiant éligible aux bourses sur les critères sociaux, avoir eu une mention «très bien» au bac et intégrer un établissement supérieur à la rentrée prochaine.



On trouve également, quelle que soit la mention obtenue, les bourses versées par le Département et la Région dont les détails sont à retrouver sur leur site respectif.

Quant aux banques, certaines proposent notamment des primes à l’ouverture d’un compte sur présentation du relevé de notes du baccalauréat. Les sommes peuvent atteindre 160 euros pour une mention et jusqu'à 250 euros pour une mention "Très bien".