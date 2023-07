Bac 2023 : 81,8% de réussite au 1er tour à La Réunion

Cette année, 11.667 candidats (hors agriculture) se sont présentés aux épreuves du baccalauréat et 9.542 d’entre eux ont été admis dès le premier groupe d’épreuves. Le taux de réussite académique s’élève à 81,8% pour ce premier groupe.



La rectrice de région académique, Chantal Manès-Bonnisseau, félicite les heureux lauréats et adresse ses encouragements aux 1.217 candidats qui passeront les épreuves du second groupe les 5 et 6 juillet.



Les lauréats en quelques chiffres



9 547 candidats sont reçus au premier groupe d’épreuves, dont 6 080 obtiennent une mention :

- 120 mentions Très Bien, avec Félicitations du jury : 116 en bac général et 4 en bac technologique.

- 819 mentions Très Bien, avec une moyenne égale ou supérieure à 16 : 651 en bac général, 50 en bac technologique et 118 en bac professionnel.

- 1 957 mentions Bien, avec une moyenne égale ou supérieure à 14 et inférieure à 16 : 1 224 en bac général, 284 en bac technologique, 449 en bac professionnel.

- 3 184 mentions Assez Bien, avec une moyenne égale ou supérieure à 12 et inférieure à 14 : 1 536 en bac général, 726 en bac technologique, 922 en bac professionnel.



Les meilleures moyennes



- Bac général : 19,58 pour une élève de série Générale au lycée Jean Hinglo au Port.

- Bac technologique : 18,15 pour une élève de la série ST2S au lycée Bellepierre à Saint-Denis.

- Bac professionnel : 19,33 pour un élève de la spécialité Maintenance électricité au lycée professionnel Paul Langevin à Saint-Joseph.



Les oraux du 2nd groupe



Les candidats admis aux oraux de rattrapage devaient choisir leurs matières aujourd’hui avant 17h. Les épreuves se dérouleront les 5 et 6 juillet.



Les épreuves orales se déroulent selon les modalités réglementaires habituelles. Le candidat se présente à deux épreuves orales choisies dans les matières ayant fait l’objet d’épreuves écrites au 1er groupe d’épreuves, y compris les épreuves anticipées.



Pour chacune des épreuves, seule la meilleure note obtenue par le candidat au premier ou au deuxième groupe est prise en compte par le jury. Le candidat est reçu s’il obtient une moyenne de 10/20 ou plus à l’ensemble des épreuves du second groupe. Les résultats sont affichés le soir même pour les candidats ayant passé les épreuves pendant la journée.