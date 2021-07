A la Une . Bac 2021 : 86,9% de taux de réussite au 1er tour

Cette année, 11.644 candidats (hors agriculture) se sont présentés aux épreuves du baccalauréat et 10.121 d’entre eux ont été admis dès le premier groupe d’épreuves. Le taux de réussite académique s’élève à 86,9 % pour ce premier groupe. Par Nicolas Payet - Publié le Mardi 6 Juillet 2021 à 17:22

La rectrice de région académique, Chantal Manès-Bonnisseau, félicite les heureux lauréats et adresse ses encouragements aux 1 155 candidats qui passeront les épreuves du second groupe les 7 et 8 juillet prochains.



La rectrice tient également à remercier particulièrement les chefs d’établissement qui, avec leurs équipes pédagogiques et éducatives, se sont investis sans relâche pendant l’année scolaire pour permettre aux élèves de passer les épreuves dans les meilleures conditions.



Cette session 2021 de l’examen est la première à prendre en compte la réforme menée depuis trois ans pour mieux préparer les élèves et les conduire vers des poursuites d’études dans l’enseignement supérieur : la spécialisation progressive qui s’accompagne d’une élévation du niveau d’exigence, une plus grande liberté donnée aux lycéens dans le choix des enseignements de spécialité, la valorisation du travail régulier grâce au contrôle continu, la place donnée à la prise de parole en public et l’argumentation grâce à la nouvelle épreuve du Grand oral.



En raison de la crise sanitaire, les épreuves ont été aménagées, avec un plus grand nombre de choix de sujets ou la possibilité de garder la note de contrôle continu en philosophie.



Les lauréats en quelques chiffres



10 0121 candidats sont reçus au premier groupe d’épreuves, dont 6 846 obtiennent une mention :

- 173 mentions Très Bien, avec Félicitations du jury : 172 en bac général et 1 en bac technologique.

- 819 mentions Très Bien, avec une moyenne égale ou supérieure à 16 : 627 en bac général, 68 en bac technologique et 124 en bac professionnel.

- 2 189 mentions Bien, avec une moyenne égale ou supérieure à 14 et inférieure à 16 : 1 338 en bac général, 345 en bac technologique, 506 en bac professionnel.

- 3 665 mentions Assez Bien, avec une moyenne égale ou supérieure à 12 et inférieure à 14 : 1 714 en bac général, 926 en bac technologique, 1 025 en bac professionnel.



Les meilleures moyennes



- Bac général : 19,80 pour un élève de série Générale au lycée Sarda Garriga à Saint-André.

- Bac technologique : 18,16 pour une élève de la série STL au lycée Lislet Geoffroy à Saint-Denis.

- Bac professionnel : 18,75 pour un élève de la spécialité boulanger-pâtissier au lycée hôtelier La Renaissance à Saint-Paul.



Les oraux du 2nd groupe



Les candidats admis aux oraux de rattrapage devaient choisir leurs matières aujourd’hui avant 17h. Les épreuves se dérouleront les 7 et 8 juillet. Les épreuves orales se déroulent selon les modalités réglementaires habituelles. Le candidat se présente à deux épreuves orales choisies dans les matières ayant fait l’objet d’épreuves écrites au 1er groupe d’épreuves, y compris les épreuves anticipées. Pour chacune des épreuves, seule la meilleure note obtenue par le candidat au premier ou au deuxième groupe est prise en compte par le jury. Le candidat est reçu s’il obtient une moyenne de 10/20 ou plus à l’ensemble des épreuves du second groupe. Les résultats sont affichés le soir même pour les candidats ayant passé les épreuves pendant la journée.