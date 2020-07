Société Bac 2020 à La Réunion : Les résultats par section

Retrouvez dès 8h ce mardi 7 juillet, les résultats du Baccalauréat 2020 de l'académie de La Réunion en cliquant sur les filières du Bac général et du Bac technologique. Les résultats du Bac professionnel seront publiés à 9h.

Pour rappel, face à la situation inédite créée par la crise sanitaire du Covid-19 et afin de ne léser aucun candidat tout en maintenant le sérieux et l’exigence du baccalauréat, le ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse a pris la décision que toutes les épreuves terminales de la session 2020 du baccalauréat seraient passées en contrôle continu.