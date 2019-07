A la Une . Bac 2019 : Pas d’alcool sur la voie publique à Saint-Paul et Saint-Pierre

Les résultats du bac tombent aujourd’hui, et les nouveaux bacheliers devraient être nombreux à célébrer l’obtention du précieux sésame. Afin de sensibiliser aux dangers de la surconsommation l’alcool, et notamment au volant, le préfet a décidé d’interdire la consommation de boissons alcoolisées sur la voie publique.



Cet arrêté préfectoral concerne les communes de Saint-Paul, avec notamment les secteurs de Saint-Gilles et l’Hermitage; ainsi que Saint-Pierre du côté du front de mer. Le chef-lieu lui n’est pas concerné.



L’année dernière un accident de la route avait couté la vie à trois jeunes bacheliers à Fleurimont, et selon les éléments de l’enquête, la conductrice était alcoolisée au moment des faits.



Communiqué de la préfecture de La Réunion :



À l'approche des vacances scolaires et des résultats d'examen, période particulièrement sensible en matière de sécurité routière, le préfet de La Réunion appelle à la responsabilité de chacun pour éviter les drames sur les routes. Il invite à la mobilisation de tous et rappelle les mesures indispensables pour que les festivités de réussite au baccalauréat et les vacances ne soient pas le début d'un drame :



Désignez un « Sam » avant de sortir. Sam, c'est le conducteur désigné qui s'engage à ne pas boire et à ramener ses proches après un moment festif.

Ne prenez pas la route avec un conducteur qui a bu.

Ne laissez pas quelqu'un qui a bu prendre la route.

Adoptez une conduite responsable et respectez le partage de la route.

Du vendredi 5 juillet 2019 à 10h au lundi 8 juillet 6h, un arrêté préfectoral interdit la consommation d'alcool sur la voie publique et dans les espaces publics sur les communes de Saint-Paul, à Saint-Gilles et l'Hermitage, et de Saint-Pierre, au centre-ville et sur le front de mer. Le Préfet rappelle que la vente ou l'offre gratuite de boissons alcooliques à des mineurs est interdite dans les débits de boissons et tous commerces.



Les forces de l'ordre déploieront des opérations de contrôles renforcés sur l'ensemble du réseau routier avec pour principe d'appliquer une tolérance zéro. Les véhicules seront immobilisés et saisis en cas de contraventions délictuelles. Les sous-préfets d'arrondissement seront présents sur certains de ces contrôles.



Souvenons-nous, le week-end des résultats du bac 2018 avait été endeuillé par la mort de 3 jeunes lors d'un accident de retour de soirée festive. En 2018, 16 jeunes sont décédés sur nos routes (dont 6 dans des accidents liés à l'alcool) sur un total de 47 personnes décédées. Les 18-24 ans représentent plus du tiers des personnes tuées.



Adopter une conduite responsable reste le meilleur moyen d'éviter des drames.





