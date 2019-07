A la Une .. Bac 2019 : 75,3 % de réussite dans l’académie de La Réunion

Cette année, 12 129 candidats (hors agriculture) se sont présentés aux épreuves du baccalauréat et 9 136 d’entre eux ont été admis dès le premier groupe d’épreuves. Le taux de réussite dans l’académie s’établit à 75,3 %, inférieur de 0,3 point à celui de l’année dernière, indique le Rectorat ce vendredi matin.



Le recteur de l’académie, Vêlayoudom Marimoutou, félicite les heureux lauréats et adresse ses encouragements aux 1 986 candidats qui passeront les épreuves du second groupe les 9 et 10 juillet prochains.



Les taux de réussite – encore provisoires en attendant les résultats des épreuves du second groupe – sont stables pour le bac général, mais en légère baisse pour le bac technologique (- 0,7 points) et le bac professionnel (- 0,6 points).

Les lauréats en quelques chiffres



9 136 candidats sont reçus au premier groupe d’épreuves. L’académie compte 70 lauréats de moins qu’en 2018, ce qui s’explique en partie par le nombre moins important de candidats présents (- 50 par rapport à la session 2018).



5 346 lauréats obtiennent une mention (soit 46 de plus qu’en 2018)



- 924 mentions Très Bien, avec une moyenne égale ou supérieure à 16 (soit 21 de plus qu’en 2018) : 799 en bac général, 77 en bac technologique et 48 en bac professionnel).



- 1 548 mentions Bien, avec une moyenne égale ou supérieure à 14 et inférieure à 16 (soit 28 de plus qu’en 2018 : 885 en bac général, 328 en bac technologique, 335 en bac professionnel).



- 2 874 mentions Assez Bien, avec une moyenne égale ou supérieure à 12 et inférieure à 14 (soit 53 de moins qu’en 2018) : 1 222 en bac général, 732 en bac technologique, 920 en bac professionnel).



Les meilleures moyennes



- Bac général : 20,94 pour un élève dans la série S au lycée Moulin Joli de la Possession.



- Bac technologique : 19,20 pour une élève dans la série STMG au lycée Bellepierre de Saint-Denis.



- Bac professionnel : 17,79 pour une élève dans la série Logistique au lycée Moulin Joli de la Possession. N.P Lu 697 fois





Dans la même rubrique : < > Collège de Montvert : Le chef de la cantine condamné pour agression sexuelle L'homme d'affaires Paul Caro arrêté en flagrant délit d'extorsion de fonds