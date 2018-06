A la Une . Bac 2018 : 12 490 candidats inscrits à La Réunion





Les épreuves écrites commencent ce lundi 18 juin par la traditionnelle dissertation de philosophie pour le bac général et technologique et l’épreuve de français/histoire-géo pour le bac professionnel. Les résultats du 1er groupe seront disponibles le vendredi 6 juillet, dans les établissements scolaires et sur le site web de l’académie



Les futurs bacheliers continueront de plancher sur les épreuves écrites jusqu’au lundi 25 juin avant les redoutées épreuves orales qui, elles, se dérouleront du mardi 26 juin 2018 au lundi 02 juillet 2018.



Objectif de tous les candidats, éviter les épreuves du second groupe - dites de "rattrapage" - dont les épreuves, exclusivement orales, auront lieu du mardi 10 juillet au mercredi 11 juillet 2018.



Un taux de réussite général en progression



Dans l’académie, les résultats des élèves connaissent depuis plusieurs années une amélioration globale. En 2017, ce sont 10 081 candidats qui ont obtenu leur diplôme. Le taux de réussite général a progressé d’un point pour atteindre un niveau historique 87 % (contre 86,5 % l’année précédente).



L’écart avec le taux national se réduit. Il était pour la première fois inférieur à un point en 2017, alors qu’il était de 2,1 points en 2016, de 6,4 points en 2000 et de 12,9 points en 1990. Cette réduction des écarts avec la métropole est le signe de l’élévation du niveau de formation à La Réunion. Elle est la marque de la progression de l’École vers plus d’égalité sur les territoires.



Les taux de réussite étaient contrastés suivant les séries : en progression pour le bac professionnel (+ 2,4 points), en baisse pour le bac technologique (- 2,4 points) et le bac général (- 0,6 point). Pour la deuxième année consécutive, le taux de réussite en bac général était supérieur à 80 % dès le 1er groupe.



Les 12 490 candidats inscrits cette année au baccalauréat se répartissent de la manière suivante :

- 5 651 au bac général (ES, L, S), soit 45 % des candidats

- 3 270 au bac technologique (STMG, ST2S, STI2D, STL, STD2A, STAV, Hôtellerie), soit 26 % des candidats

- 3 569 au bac professionnel (52 spécialités), soit 29 % des candidats



Les effectifs globaux sont en hausse de 7 % par rapport à 2017 (522 candidats supplémentaires en bac général, 315 candidats supplémentaires en baccalauréat technologique, 25 candidats supplémentaires en bac professionnel).



Les filles représentent 53 % de l’ensemble des candidats.



Le candidat le plus jeune est âgé de 15 ans (Bac Technologique Série STMG Lycée du Port). Le candidat le plus âgé est une femme de 59 ans, en série L à Saint-Benoît.



Cette année, 743 candidats au baccalauréat sont concernés par des aménagements d’épreuves, en fonction de leur handicap (ils étaient 398 en 2017 et 553 en 2016).



