Communiqué Bab El Raid : "Zoreils Dan’Sab" s’engage auprès de l’Association de Femmes et Enfants Victimes de Violence

Une convention a été signée entre l'Association des Femmes et Enfants Victimes de Violences et l'équipage Zoreils Dan'Sab pour le Bab El Raid 2023.

Le communiqué :



En ce jour du 28 mars 2022, l’équipage 178 du Bab El Raid 2023 « Zoreils Dan’Sab » s’engage auprès de l’Association de Femmes et Enfants Victimes de Violence (AFEVV).



Qu’est-ce que le Bab El Raid ?



Organisé par Maïenga et en lien avec Cœur de Gazelles, il s’agit d’un rallye deux roues motrices de régularité, humanitaire, solidaire et écoresponsable se déroulant au Maroc. Traversée de 3 pays différents, de La Rochelle à Marrakech.



Qui sommes-nous ?



Julie Bernaudeau, 32 ans, infirmière en HAD, ancienne infirmière sapeur-pompier volontaire, elle connait la force de l’engagement et du collectif. Pour elle, le rallye est une nouvelle expérience riche en aventures, en rencontres, en actions solidaires, qui vaut et qui doit être vécue au moins une fois dans sa vie. C’est pour cela qu’elle embarque avec son mari dans cette grande épopée.



Mickaël Bernaudeau, 32 ans, médecin généraliste remplaçant, avide de découverte, d'aventure et aimant le goût du risque contrôlé. Ce nouveau défis est pour lui une source de partage et d’enrichissements personnels et culturels.



Pourquoi nous sommes nous tournés vers l’AFEVV ?



Etant donné nos professions d’infirmière en HAD et de médecin généraliste, nous sommes bien trop souvent confrontés au fléau des violences intrafamiliales. Nous ne pouvions qu’être sensible aux actions de l’AFEVV :

- Accueil, écoute, accompagnement et réinsertion des personnes victimes de violences.

- Education et prévention des violences auprès des plus jeunes.

- Organisations de journées événementielles et d’activités de loisirs. Malgré cet engagement colossal, l’AFEVV s’est aussi engagé dans la distribution de colis alimentaires auprès de sujets âgés, isolés et/ou en situation de handicap. Ces différentes actions font donc écho à nos engagements personnels et professionnels ainsi qu’à ceux du Bab El Raid, rallye humanitaire et solidaire, notamment par le biais de l’association Cœur de Gazelles.



Nos engagements :



- Donner de la visibilité à l’association et sensibiliser la population au sujet des violences intrafamiliales.

- Récolter des fonds pour l’association : 10 % des dons récoltés auprès des sponsors pour le rallye reviendront à l’AFEVV.

- Participer aux actions locales de l’association en tant que bénévoles.