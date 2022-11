A la Une . BTP : Un nouvel amendement exonère les entreprises de charges patronales jusqu'à 2,7 SMIC

Cette mesure s'appliquera sur les années fiscales 2024 et 2025. Elle vise à soutenir le secteur, qui souffre actuellement de la baisse des commandes publiques et des bailleurs sociaux Par La rédaction - Publié le Mercredi 9 Novembre 2022 à 11:08

Voilà un nouvel amendement qui va donner le sourire au secteur du BTP. Un nouvel amendement adopté la nuit dernière au Sénat va exonérer de charges patronales les entreprises du bâtiment sur les années 2024 et 2025. Votée à l'unanimité, cette nouvelle disposition a été discutée dans le cadre du PLFSS (Projet de loi de financement de la Sécurité sociale).



Il s'agit de "de faire bénéficier aux entreprises du BTP de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion, du barème de compétitivité renforcée du régime d’exonération de charges sociales patronales pour leurs cotisations dues sur les années 2024 et 2025. De façon concrète, cela consiste en une exonération totale des cotisations patronales jusqu’à 2,7 SMIC", souligne la sénatrice Viviane Malet dans un communiqué.



Entre 2008 et 2017, plus d'un tiers des emplois du BTP ont disparu à La Réunion.