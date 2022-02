A la Une . BTP : Quand la crise des matériaux pèse sur les entreprises

La Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment de La Réunion (CAPEB) a tenu ce vendredi sa conférence de presse de rentrée. Parmi les thématiques mises sur la table, la hausse du prix des matériaux, qui suscite des inquiétudes. Par Sophie Fontaine - Publié le Vendredi 11 Février 2022 à 12:07













Flambée des prix des matériaux, les entreprises prises à la gorge



La crise sanitaire engendre des pénuries et l’augmentation du coût des matériaux, “ce qui a un impact sur la vie et le développement de nos entreprises et nos clients publics et privés”, déplore Cyrille Rickmouni, président de la CAPEB.



La CAPEB interpelle les pouvoirs publics sur le sujet et met en avant des augmentations anormales de prix pouvant aller jusqu’à 70% sur l’acier, le plastique, le cuivre, l’aluminium ou encore le bois et la peinture.



“Nous assistons à une dérive que plus personne ne contrôle”, indique le président de la CAPEB, qui affirme que des chantiers ne peuvent être livrés dans les délais et des devis maintenus sur un délai de 6 mois.



Le syndicat demande une série de mesures pour faire face à la situation, à savoir :



- Ne pas avoir systématiquement recours aux marchés recours à prix ferme, qui exposent les entreprises à des aléas économiques majeurs

- Bien adapter les paramètres de l’actualisation en cas de marché à prix ferme

- Accorder une attention particulière à la formule et au choix des indices

- Prévoir un délai de validité des offres très limité

- Prévoir une clause de réexamen si les variation économiques menacent l’équilibre économique du contrat

- Donner la possibilité aux entreprises de proposer des matériaux de substitution permettant d'atteindre des objectifs similaires pour assurer une continuité des chantiers pour les marchés privés et publics.



"Les coûts se répercutent sur les entreprises"



La CAPEB explique qu’aujourd’hui les coûts supplémentaires sont à la charge de l’artisan et que ces derniers sont à bout de souffle : "Les coûts se répercutent sur les entreprises".



“Sur le logement social diffus, le coût de la construction est fixé par avance. Avec la hausse des prix, on a 10% de hausse des coûts. Sur la maison individuelle, c’est 15% qui doivent être amortis par l'artisan”, illustre Cyrille Rickmouni.



Le ton est donné quant à la visite ministérielle de Sébastien Lecornu dans les prochains jours : “Nous n'avons pas la solution pour régler des problèmes qui nous dépassent, que l'état propose une solution pour que les prix arrêtent de monter”.



"Nous dénonçons ces règles injustes et inéquitables"



Parmi les autres problématiques abordées ce jour, la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment de La Réunion s’est également penchée sur trois autres thématiques.



Concernant les négociations annuelles obligatoires dans le BTP en 2022, elle affirme : "On ne reviendra pas sur l'accord signé en 2021”.



La CAPEB défend aussi une réévaluation de la représentativité patronale dans le bâtiment et milite pour l’obtention d’une symétrie du droit d'opposition qui doit selon elle, être conféré autant à l’organisation qui compte le plus d’entreprises qu’à celle qui compte le plus de salariés."Nous dénonçons ces règles injustes et inéquitables" , déclare Cyrille Rickmouni.



La confédération soumet par ailleurs l’idée à La Région d'apporter directement son concours financier, via le FEDER, aux petits propriétaires ayant un projet de rénovation thermique et de récupération d’eau de pluie pour un usage domestique.



PGE : "L’a pas acheté 4x4 avec ça !”



Le dernier sujet abordé durant cette conférence concerne les difficultés de remboursement du PGE des entreprises

"L’a pas acheter 4x4, l’a pas aller Maurice ek ça hein ! La paye les employés !", lance le président de la Capeb.



