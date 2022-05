A la Une .. BQP : "La vie chère parfois entretenue par certains acteurs économiques de notre territoire en situation de monopole"

"La révision du BQP aurait de lourdes conséquences pour les ménages réunionnais les plus modestes". Dans un communiqué, la députée de la seconde circonscription, Karine Lebon, s'inquiète d'une possible hausse du prix du Bouclier qualité-prix (BQP), "à la demande d'industriels eux-mêmes impactés par l'augmentation de divers postes de dépenses". "La vie chère a, certes, une explication géographique, mais elle est aussi parfois entretenue par certains acteurs économiques de notre territoire en situation de monopole" tient à rappeler la parlementaire de l'Ouest : Par NP - Publié le Samedi 7 Mai 2022 à 10:59

C’est avec beaucoup d’inquiétude que j’apprends que le Bouclier-Qualité Prix pourrait être remis en cause, à la demande d’industriels, eux-mêmes impactés par l'augmentation de divers postes de dépenses.



S’il a évidemment des limites, le BQP permet d’atténuer les prix de produits de première nécessité notamment.

C’est un signal d’alarme que je tire ici. La révision du BQP aurait de lourdes conséquences pour les ménages réunionnais les plus modestes.



Plus largement, la menace qui pèse aujourd’hui sur le BQP nous rappelle à quel point les attentes des Réunionnais à propos de la vie chère n’ont pas été satisfaites. Il a fallu des crises sociales retentissantes pour que le sujet soit régulièrement posé sur la table avant d’être aussitôt remisé au placard.



La vie chère a, certes, une explication géographique, mais elle est aussi parfois entretenue par certains acteurs économiques de notre territoire en situation de monopole. J’appelle les services de l’État a faire preuve de la plus extrême vigilance pour assurer en ces temps troublés l'ordre public économique. Je poserai à ce sujet une question écrite au gouvernement.



Répondre au problème de la vie chère est aujourd’hui une urgence politique et sociale. Face à la menace d’une flambée des prix dans les semaines qui viennent, l’intervention des pouvoirs publics est attendue et indispensable.