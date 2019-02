BQP : Découvrez la liste des 109 produits pour un prix maximum de 253 euros

L’objectif fixé aux négociateurs par Annick Girardin a été atteint : -12 % sur le prix du bouclier qualité-prix. Le préfet n’a même pas eu besoin de fixer lui-même les prix.



Pour atteindre cet objectif, les distributeurs se sont notamment engagés à ne pas réaliser de profits sur les 109 produits du BQP, et à ne compenser que leurs charges de fonctionnement. "Un effort global de prix de 35 euros, soit une réduction de plus de 12 % du BQP 2019 par rapport au BQP 2018 pour une liste quasi- équivalente de produits", s'est félicité le préfet Amaury de Saint-Quentin.



Les pâtes mines, brèdes en barquette et du chouchou bio surgelé viennent désormais remplacer les pâtes fraiches, le chop-suey de légumes et le carri poulet.



Si les consommateurs n’ont pas été consultés cette fois, cela ne saurait tarder : leur participation avait été recommandée par l’Observatoire des prix et réclamée par les gilets jaunes, c’est pourquoi ils seront concertés pour la réalisation du huitième bouclier qualité prix à venir.