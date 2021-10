Rubrique sponsorisée BNP Paribas Réunion fait son salon virtuel !

La maison est à l'honneur en cette fin de mois. Du 25 au 29 octobre BNP Paribas a donc choisi d'organiser son salon, mais virtuel, afin d'accompagner facilement les Réunionnais dans leurs projets immobiliers et de transition énergétique. Exceptionnellement deux experts immobiliers seront disponibles en ligne pour échanger avec le public sur leurs projets maison et leur proposer des solutions de financement. Par Zinfos974 - Publié le Samedi 23 Octobre 2021 à 10:06





Ce salon virtuel sera également l'occasion de parler prêt immobilier* avec Energibio qui, à l'occasion de ce salon, affichera des conditions exceptionnelles. Le taux affiché sera du 25 au 29 octobre de1%, et qui plus est, sans frais de dossier ! Panneaux photovoltaïques, chauffe-eau solaire, travaux d'isolation : Energibio est le prêt dédié à la transition énergétique. Et plus encore ce prêt peut aussi s'entendre pour le financement de votre auto (véhicule électrique, véhicule hybride, vélo électrique). Dans un monde qui change, BNP Paribas Réunion est là.



