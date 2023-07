BDR : table ronde, Les revues comme lieux de relation - 2023

le 8 juillet 2023 à partir de 16H30

Les revues sont des lieux d’expression où les altérités se confrontent. Quelles que soient leurs visées ou leurs particularités, elles portent des projets collectifs basés sur l’ouverture et la pluralité des points de vues. Elles mettent en résonance des productions et ouvrent des espaces de discussions. Ce sont des lieux de rencontres qui, comme le défend Édouard Glissant, ont pour vocation de relier, relayer et relater l’état du monde. Durant ce "ron", nous comptons réfléchir ensemble la revue comme lieu par excellence pour penser la relation. Des textes issus des différentes revues seront lus par leurs auteurs et autrices. Le panel sera composé de Maud Marique (SABIR), Jean Erian Samson (DO-KRE-I-S), Zakaria Mall (MAHAVEL & ZARBOUTAN), Marie-Thérèse Casal (INDIGO) & Emmanuel Genvrin (KANYAR). Modérateur : Pierre-Henri Aho, Dir. de la Bibliothèque départementale de La Réunion.L’activité se tiendra dans le patio de la BdR sise au 173 bis, rue Jean Chatel, 97400 Saint-Denis.Renseignements : bdr@cg974.fr / 0262 21 13 96Lien vers événement Facebook : https://fb.me/e/1MS0uTo7kX