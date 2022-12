Revenir à la Rubrique DEPARTEMENT DE LA REUNION BDPI : Fête de la bande dessinée réunionnaise

BDPI - Fête de la bande dessinée réunionnaise Ce samedi 3 décembre 2022 au Jardin de l'Etat Participez à la grande fête de la bande dessinée avec des jeux, des rencontres et des expositions inédites pour célébrer le neuvième art en présence de nombreux auteurs et éditeurs péi, ce samedi 3 décembre au Jardin de l'Etat, de 9h à 19h.

La journée du vendredi 2 décembre est réservée aux scolaires : primaire, collège et lycée.

Plus d'infos sur le site du Cri du Margouillat :



- - - - - - - - - - - - - - -

Mot du Président En 2017, le Département a lancé au sein de ses 9 équipements culturels, un programme novateur de résidence d’artistes « Patrimoine et création » qui a connu un fort succès. Parmi les centaines de propositions reçues cinq années durant, trois bandes dessinées ont été réalisées dans le cadre de ce dispositif original en 2019 à la Bibliothèque départementale et en 2020, année de la BD, aux Archives départementales ainsi qu’au Musée du Sel. Une autre bande dessinée, récipiendaire du Prix Vanille 2022, a également été produite pour illustrer et documenter le chantier de sauvegarde du site de l’Îlet à Guillaume.

Accueillir le festival BDPI 2022 permet à la fois de rendre honneur aux auteurs, dessinateurs et éditeurs locaux de bandes dessinées, et d'offrir au grand public mais aussi aux scolaires des ateliers, jeux, expositions et rencontres inédites avec les bédéistes présents pour célébrer le 9e art dans l’écrin majestueux du Jardin de l’Etat deux jours durant.

Il faut ici souligner la contribution majeure de l’association Band’décidée (Cri du Margouillat) qui a proposé de tenir pour une première fois cette grande fête de la BD à la direction de la Culture du Département. L’exposition présentée par la BdR dans l’allée du Jardin à cette occasion restitue le travail des auteurs et l’activité des sites qui les ont accueillis pour leur édition. Elle est accompagnée d’une seconde exposition de Téhem sur sa BD «Piment Zoizo» à la bibliothèque du Muséum, qui permet de retracer l’histoire des « enfants de la Creuse ».

Le Département est donc heureux d’accueillir les auteurs ainsi que toutes les animations proposées dans le cadre de cette manifestation les 2 et 3 décembre pour permettre aux amateurs de bande-dessinée de célébrer une production éditoriale diversifiée et de qualité et la partager pour le plus grand plaisir des visiteurs du Jardin !

Cyrille Melchior, Président du Conseil départemental



- - - - FESTIVAL BDPI 2022 Rencontres avec les auteurs

Un jeu de piste avec les trouvauteurs

Deux expositions en accès libre

Des ron-kozés en petit comité avec les auteurs

Une braderie BD et vinyles Les auteurs présents TIM . BOBY ANTOIR . MONIRI M’BAÉ . FABRICE URBATRO . SERGE HUO CHAO SI . FLO VANDERMEERSCH . APPOLLO . LOGAN . ANNA VITRY . BORIS LALLEMAND . LAURENT BOSTRALE . NATACHA ELOY . ISSA BOUN . EDWINA LECLERC . KITSUNÉ. NICOLAS LATCHIMY . MAO . TEHEM . RÉMY TROLONG . JO ETH . PÉCONTAL . SÉBASTIEN GANNAT . DAVID D’EURVEILHER . STAARCK . SABINE THIREL . PHILIPPE PELAEZ . GILLES GAUVIN . AFIF BEN HAMIDA . ARNAUD FOUILLETTE. SHOVEL . ALENA SIZLO . BRÜNO . CHRISTOPHE GAULTIER . ANOUK RICARD . ROBINSON . RODOLPHE BAX . DWA .RÉMI MOREL . TOLLIAM . PATRICE BAVOILLOT . MICHEL FAURE

Les stands Le Cri du Margouillat

Librairie La Voie des bulles

Revue Kanyar

Editions Feuille Songe

Austral éditions

La Fish

Editions Epsilon

SAF Océan Indien

Maudit Tangue

ORPHIE

Des Bulles dans l'Océan

>> Le dossier de presse : BDPI - Fête de la bande dessinée réunionnaise Participez à la grande fête de la bande dessinée avec des jeux, des rencontres et des expositions inédites pour célébrer le neuvième art en présence de nombreux auteurs et éditeurs péi, ce samedi 3 décembre au Jardin de l'Etat, de 9h à 19h.La journée du vendredi 2 décembre est réservée aux scolaires : primaire, collège et lycée.Plus d'infos sur le site du Cri du Margouillat : Le Cri du Margouillat - - - - - - - - - - - - - - -En 2017, le Département a lancé au sein de ses 9 équipements culturels, un programme novateur de résidence d’artistes « Patrimoine et création » qui a connu un fort succès. Parmi les centaines de propositions reçues cinq années durant, trois bandes dessinées ont été réalisées dans le cadre de ce dispositif original en 2019 à la Bibliothèque départementale et en 2020, année de la BD, aux Archives départementales ainsi qu’au Musée du Sel. Une autre bande dessinée, récipiendaire du Prix Vanille 2022, a également été produite pour illustrer et documenter le chantier de sauvegarde du site de l’Îlet à Guillaume.Accueillir le festival BDPI 2022 permet à la fois de rendre honneur aux auteurs, dessinateurs et éditeurs locaux de bandes dessinées, et d'offrir au grand public mais aussi aux scolaires des ateliers, jeux, expositions et rencontres inédites avec les bédéistes présents pour célébrer le 9e art dans l’écrin majestueux du Jardin de l’Etat deux jours durant.Il faut ici souligner la contribution majeure de l’association Band’décidée (Cri du Margouillat) qui a proposé de tenir pour une première fois cette grande fête de la BD à la direction de la Culture du Département. L’exposition présentée par la BdR dans l’allée du Jardin à cette occasion restitue le travail des auteurs et l’activité des sites qui les ont accueillis pour leur édition. Elle est accompagnée d’une seconde exposition de Téhem sur sa BD «Piment Zoizo» à la bibliothèque du Muséum, qui permet de retracer l’histoire des « enfants de la Creuse ».Le Département est donc heureux d’accueillir les auteurs ainsi que toutes les animations proposées dans le cadre de cette manifestation les 2 et 3 décembre pour permettre aux amateurs de bande-dessinée de célébrer une production éditoriale diversifiée et de qualité et la partager pour le plus grand plaisir des visiteurs du Jardin !Cyrille Melchior, Président du Conseil départemental- - - -TIM . BOBY ANTOIR . MONIRI M’BAÉ . FABRICE URBATRO . SERGE HUO CHAO SI . FLO VANDERMEERSCH . APPOLLO . LOGAN . ANNA VITRY . BORIS LALLEMAND . LAURENT BOSTRALE . NATACHA ELOY . ISSA BOUN . EDWINA LECLERC . KITSUNÉ. NICOLAS LATCHIMY . MAO . TEHEM . RÉMY TROLONG . JO ETH . PÉCONTAL . SÉBASTIEN GANNAT . DAVID D’EURVEILHER . STAARCK . SABINE THIREL . PHILIPPE PELAEZ . GILLES GAUVIN . AFIF BEN HAMIDA . ARNAUD FOUILLETTE. SHOVEL . ALENA SIZLO . BRÜNO . CHRISTOPHE GAULTIER . ANOUK RICARD . ROBINSON . RODOLPHE BAX . DWA .RÉMI MOREL . TOLLIAM . PATRICE BAVOILLOT . MICHEL FAURE





Dans la même rubrique : < > Signature de la Convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi Fermeture exceptionnelle du musée de Villèle