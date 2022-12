Revenir à la Rubrique CINOR BAOBAB : une nouvelle armature pour les déplacements sur le Territoire Nord ! Dans un contexte d’urgence climatique et de raréfaction des ressources, La CINOR repense le projet de tramway urbain TAO qui devient BABOAB.



La CINOR projette aujourd’hui la réalisation d’un TCSP, intitulé BAOBAB (Bus Aéroport Ouest Bus Aéroport Bocage).

Plus flexible et plus rapidement réalisable qu’un tramway urbain, BAOBAB prendra en compte les problématiques actuelles de ressources, de temps de réalisation et de contraintes causées aux citoyens riverains.

BAOBAB sera un projet de THNS (Transport à Haut niveau de Service), et sera exploité par un réseau de bus communément appelé BHNS. Ce réseau sera connecté aux systèmes de transport par câble, afin de rendre l’ensemble du réseau de transport collectif plus performant et surtout plus compétitif par rapport au mode individuel que représente la voiture.

BAOBAB inscrira donc sur le Territoire Nord un nouvel ensemble d’infrastructures dédiées au transport collectif

Que contient le projet Baobab ? A partir d’une démarche concertée avec les communes membres et la Région Réunion, la CINOR porte le projet BAOBAB Bus Aéroport Ouest-Bus Aéroport Bocage sous forme d’un TCSP de type BHNS articulé selon deux axes : Le premier axe vise, à partir des aménagements existants, à structurer un site propre allant du Mail du Chaudron à l’entrée Ouest de Saint Denis. Il s’appuie en grande partie sur le tracé existant. Ce dernier serait complété d’un itinéraire qui longera le futur Dionyparks pour emprunter à hauteur du Petit Marché qui la route nationale 1, la rue de Nice, et rejoindre un futur pôle d’échange multimodal à l’Ouest de la Ville de Saint-Denis, en entrée de la route du littoral. Ce pôle doit constituer le premier maillon d’une offre de stationnement-relais pour inciter à la réduction de l’utilisation de la voiture individuelle en centre-ville. Le second axe consiste à créer un TCSP allant du Mail du Chaudron jusqu’au pôle d’échange « Est » multimodal de Sainte Marie, puis, entre Duparc et le Bocage (Sainte Suzanne). Les itinéraires seront pour partie prioritaires et disposeront des aménagements de voirie complémentaires permettant d’articuler une offre de transport complémentaire à celle développée par la Région Réunion dans le cadre de la mise en œuvre de sa VRTC. Le projet BOABAB se développera entre l’entrée ouest de la Ville de Saint Denis, jusqu’au Quartier Français, soit une distance de 27 kilomètres. Ce projet s’appuie sur le TCSP existant de 4.5 kms et organisera une plateforme modernisée spécifiquement dédiée au passage de bus à haut niveau de service, entre la Caserne Lambert et le pôle d’échange de Duparc.

Le projet BAOBAB, estimé en première approche à 66 millions d’euros, est une alternative amenant au sein de chaque quartier des villes membres, une offre supplémentaire à moyen terme pour les usagers, avec la possibilité de le faire évoluer sur un long terme vers un TCSP guidé.

Les démarches en cours Une étude pour créer un PEM Ouest Une des premières actions qui sera engagée dans le cadre du projet BOABAB, consistera étudier les conditions à réunir pour relocaliser la gare routière provisoire actuelle située en front de mer, et créer un nouveau pôle d’échange multimodal (PEM) en entrée ouest de la Ville de Saint Denis, en sortie de la route du littoral. Cette initiative contribuera à améliorer le service rendu au voyageur en terme : De confort en matière d’accessibilité : en effet, ce dernier n’aura plus à cheminer entre la gare actuelle et les arrêts de TCSP se trouvant sur la rue du Maréchal Leclerc. De modes de déplacement : en sortie de la route de littoral, les usagers en provenance de l’Ouest pourront emprunter les correspondances avec les bus du réseau CITALIS. De plus, cet espace pourra accueillir des modes actifs (bornes de recharge pour les vélos électriques, …) D’informations en temps réel, avec un système dynamique l’informant sur son trajet et sur sa correspondance (temps d’attentes…). Cette étude sera engagée dès le premier trimestre 2023. Choisir une ingénierie de projet Pour concrétiser le projet BAOBAB au plus proche des besoins en matière d’aménagement et de déplacement, la CINOR engagera dès le premier semestre 2023 les procédures de dévolution des missions d’ingénierie afin d’engager les études techniques, réglementaires et environnementales dans la perspective de préparer la mise en œuvre des travaux.

A cette fin, elle a sollicité l’aide financière de l’Agence Française de Développement (AFD) qui a accepté d’accompagner le projet. Ainsi, elle se dotera d’un groupement de bureaux d’études qui lui apportera une assistance à caractère générale dans la définition des travaux d’aménagement à réaliser. Installer un Comité de Suivi Dès le 19 décembre prochain à l’initiative de la CINOR, un premier Comité de suivi associant les services de l’Etat et des communes sera installé pour accompagner cette démarche.



BAOBAB ne gomme pas pour autant les orientations énoncées dans les documents directeurs existants, bien au contraire : il a pour ambition d’articuler les offres existantes sur le territoire, pour rechercher une performance systémique et interscalaire.



