BAC 2018: Les étudiants mettent les bouchées doubles côté révisions

Etudiants de premières ou de terminales, tous les élèves se donnent à fond pour ces dernières révisions.



Et la plupart sont d’accord: réviser à la bibliothèque les aide à être plus concentré dans leur travail… plutôt qu’à la maison à trop vite se laisser dissiper. Ici on laisse le téléphone de côté et on mise sur la convivialité. Après à chacun ses préférences: en groupe pour se soutenir ou seul pour mieux se concentrer.



Mathématiques, histoire-géo, philosophie ou même chinois: aucune matière n’est mise de côté. Chacun tente d'appuyer sur ses lacunes ou les matières dont ils ont peur.



Même si certains confient avoir (ou devoir) réviser tout au long de l’année, ils comptent bien mettre les bouchées doubles en cette dernière ligne droite. D'autres avouent tout de même avoir pris du retard. Un retard qu'ils comptent bien rattraper en restant du matin au soir jusqu’à samedi pour être les meilleurs dès lundi, jour de la première épreuve.



La bibliothèque continuera d'accueillir tous ces étudiants motivés (et stressés) entre les épreuves du Baccalauréat, car "c'est en travaillant que l'on réussit", comme le souligne Jean-Yves Mitra, Magasinier.