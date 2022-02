A la Une .. BA.2 : Le sous-variant plus virulent qu'Omicron circule à La Réunion

Les autorités sanitaires ont fait le point sur l'évolution de l'épidémie de La Réunion. La préfecture et l'ARS révèlent la présence du sous-variant d'Omicron appelé "BA.2" sur notre île. Par NP - Publié le Mardi 1 Février 2022 à 20:29

Le sous-variant BA.2 à La Réunion



Du 22 au 28 janvier, 5.864 cas positifs ont été criblés pour identifier une mutation : 5.737 cas présentaient une des mutations spécifiques sous surveillance, dont :

- 131 cas de variant Delta, soit 2,2 %

- 5.605 cas de variant Omicron, soit 97,7 %



Trois sous-variants d’Omicron ont été définis (BA.1, BA.2 et BA.3), BA.1 étant majoritaire en France, dans le monde et à La Réunion. A ce jour, plus d’une dizaine de cas du sous-variant BA.2 ont été séquencés à La Réunion.



Ce sous-variant est toujours en cours d’analyse, mais il suggère une possible augmentation de la transmission par rapport à BA.1, sans toutefois de différences en termes de risque d’hospitalisation.