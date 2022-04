Azuima Issa remplace Gal Gadot dans le prochain Wonder Woman tourné à La Réunion

Les fans ont obtenu gain de cause. Warner Bros a décidé de réinstaurer le "Snyderverse" suite à une pétition en ligne qui a rassemblé plus de 75.000 signatures . Le réalisateur Zack Snyder n'avait pas pu finir. Il a décidé de marquer un grand coup et va, comme chez Marvel, lancer le multivers qui avait été évoqué par les patrons de Warner Bros.Wonder Woman était sans conteste le film le plus réussi de la première phase avortée de la franchise DC au cinéma. C'est donc de façon tout à fait naturelle que Zack Snyder tente de relancer de "DC-verse" (l'univers de la franchise DC Comics) avec ce succès critique. Et cela d'autant plus qu'il avait participé à l'écriture du scénario de ce film, mais pas à celui du deuxième opus, "Wonder Woman 1984" qui n'avait pas conquis les critiques.Gal Gadot a endossé le rôle de Diana Prince à quatre reprises. Elle a été applaudie par le public et les critiques. Il n'y a donc, à première vue, pas de raison de la remplacer. Mais Warner Bros se tient à sa stratégie d'univers parallèles et a même rappelé que "The Batman", sorti ce mois-ci, n'est aucunement lié à la chronologie des films précédents (Wonder Woman, Justice League, etc.). Comme le Chevalier noir, la princesse amazone a donc droit à une réinterprétation du personnage.