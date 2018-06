L’association Théâtre Bazar réunit des artistes marionnettistes, plasticiens, musiciens originaires de l’océan Indien. Leur projet associatif combine trois domaines d’intervention : la création artistique, la médiation culturelle et les enjeux environnementaux. Leur dernière création, « Azafady ! ça peut pas durer » aborde la question de la préservation de notre terre et de la transition énergétique. Portée par deux comédiens dynamiques et enjoués, cette pièce sous ses aspects légers raconte aux enfants comment l’homme détruit peu à peu son espace de vie et comment les déchets envahissent notre quotidien jusqu’à étouffer notre belle planète.



Distribution : Mise en scène Filip AUCHERE (Réunion) / Jeu: Ahmed SOUMETTE (Comores) et Tolotriniaina SOLOMANANA (Madagascar)