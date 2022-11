A la Une . Aymeric Caron veut faire interdire la corrida, mais pas les combats de coqs

Le député de la France insoumise va présenter une proposition de loi le 24 novembre afin d’interdire la corrida. Bien qu’autorisés par le même alinéa du Code pénal, les combats de coqs ne seront pas concernés. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 7 Novembre 2022 à 10:11

Le 24 novembre prochain, Aymeric Caron va présenter une proposition de loi afin d’interdire la corrida. L’article 521-1 du Code pénal, réprimant les actes de cruauté sur les animaux, dispose d’une dérogation "lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut être invoquée". C’est dans ce cadre que sont tolérés la corrida et les combats de coqs.



C’est donc afin de faire tomber cette dérogation que l’ancien journaliste va appeler les députés au vote. Pourtant, sa proposition de loi ne concerne pas les combats de coqs, toujours présents dans le nord de la France et les Outre-mer.



Une décision qui satisfait l’électorat de ces régions, mais qui provoque la colère des militants antispécistes. C’est le cas du député David Habib qui l’a traité d’"hypocrite" et affirme qu’il a retiré l’interdiction des combats de coqs à la demande des "collègues LFI du Nord". Des critiques que rejette Aymeric Caron, expliquant que cette décision a pour objectif de permettre au texte d’être adopté.

« Hypocrite »? De mieux en mieux dans l’insulte. Votre manière de faire de la politique est peu glorieuse. Difficile en ce qui me concerne de parler d’imposture pour les droits des animaux. Quant aux combats de coq, vous ne savez pas de quoi vous parlez.

— Aymeric Caron (@CaronAymericoff) October 30, 2022





"Des élus d’Outre-mer pourraient avoir un problème"



Le député de la 18e circonscription de Paris estime que l’interdiction des combats de coqs pourrait bloquer l’interdiction de la corrida. De plus, s’il affirme ne pas avoir eu de contact avec les députés LFI du Nord à ce sujet, il reconnaît que "des élus d’Outre-mer pourraient avoir un problème". Il n’exclut pas que le débat puisse s’inviter dans l’hémicycle le jour des discussions.



Cette proposition de loi devrait être largement votée par les députés LFI, à l’exception des députés provenant des territoires à tradition taurine. Le gouvernement est contre, mais, une fois n’est pas coutume, les députés Renaissance pourront avoir une liberté de vote. Du côté du RN, la majorité devrait voter contre.



Enfin, la proposition de loi pourrait tout simplement passer à la trappe. En effet, elle est placée en quatrième position dans l’ordre des propositions de loi du jour, ce qui pourrait faire qu’elle ne soit pas traitée si les propositions précédentes s’éternisaient en raison d’amendements et de discussions trop nombreuses. Enfin, en cas d’adoption, ce sera au Sénat de se pencher dessus.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur