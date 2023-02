A la Une . Aya Nakamura et son ex-conjoint condamnés pour "violences réciproques"

La chanteuse Aya Nakamura et son ex-conjoint Vladimir Boudnikoff ont été condamnés respectivement à 10.000 et 5.000 euros d’amende pour "violences réciproques sur conjoint". Par P.J - Publié le Lundi 27 Février 2023 à 09:19

Le jeudi 23 février, au tribunal correctionnel de Bobigny, la chanteuse Aya Nakamura et son ex-conjoint Vladimir Boudnikoff ont été condamnés à 10.000 et 5.000 euros d’amende pour des "violences réciproques" qui datent d’août 2022.



Les faits remontent à la nuit du 6 au 7 août et se sont déroulés à Rosny-sous-Bois près de Paris. Le couple s’était disputé en présence de leur bébé de six mois. A l’origine de la dispute : une crise de jalousie et un mariage auquel la chanteuse n’avait pas été invitée, rapporte France Info.



Cris, violences, objets lancés ont été commis dans le studio de musique situé au sous-sol de l’appartement. Devant le juge, la chanteuse a déclaré : "Il a commencé à devenir de plus en plus énervé, à me serrer, il essayait de me calmer à sa manière", avant de concéder qu’elle aurait giflé et fait tomber Vladimir Boudnikoff.



Vladimir Boudnikoff a reconnu pour sa part un manque de calme, surtout lorsque la chanteuse est revenue plus tard dans la soirée pour récupérer des affaires, accompagnée de deux amis. Il aurait pointé sur eux une "arme factice" par peur de représailles.



Séparé depuis, le couple a assuré entretenir de bonnes relations dans l'intérêt de sa fille.