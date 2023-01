A la Une . Axelle Dorier mortellement fauchée et trainée sur 800 mètres : 12 ans de réclusion criminelle pour le conducteur

Le conducteur qui a mortellement fauché Axelle Dorier, la trainant sur plus de 800 mètres à Lyon en 2020, a été condamné vendredi par Cour d’assises du Rhône à 12 ans de réclusion criminelle.

Par P.J - Publié le Mardi 24 Janvier 2023 à 06:44

Deux ans après avoir renversé et tué en voiture Axelle Dorier, traînée sur plus de 800 mètres à Lyon, Youcef Tebbal, jeune homme de 24 ans, a été condamné ce vendredi à douze ans de réclusion criminelle.



A l’issue de quatre jours d’audience, la Cour d’assises du Rhône a rendu son verdict le vendredi 20 janvier en fin de journée.



Depuis mardi, Youcef Tebbal comparaissait devant la cour d'assises pour violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner et délit de fuite. Seize ans de réclusion avaient été requis à son encontre. Son cousin Mohamed-Amine Yelloule, passager du véhicule, s'est lui vu infliger une peine de cinq ans de prison, dont deux fermes, pour non-assistance à personne en danger.



Le drame s'est déroulé dans la nuit du 18 au 19 juillet 2020 dans le quartier de Fourvière à Lyon où Axelle Dorier était venue fêter ses 23 ans avec ses frères jumeaux et des amis. La chienne d'un invité a été renversée par la voiture d'une jeune femme venue, avec des amies, retrouver Youcef Tebbal et son cousin.



Le véhicule avait été ensuite encerclé par les proches et amis d'Axelle. S'en étaient suivis insultes et coups sur le véhicule puis des violences sur la jeune femme. Axelle, qui avait appelé la police au sujet de la chienne renversée, s'était ensuite placée devant la Golf conduite par Youcef Tebbal pour empêcher le jeune homme et son cousin de partir. Elle avait été percutée par la Golf une première fois, chutant au sol, puis une deuxième fois. Son corps s'était retrouvé coincé sous la voiture et traîné sur plus de 800 mètres.



Mardi, plaidant la panique, Youcef Tebbal s'est «excusé pour tout ce qui s'est passé». « Axelle Dorier, je ne l'ai pas vue. C'est un accident», a-t-il affirmé, niant ainsi l'avoir percutée volontairement. Jeudi, il a néanmoins déclaré que : «le responsable de la mort d'Axelle Dorier, c'est Clément Saussac (son petit-ami, NDLR) qui a sauté sur la Golf, qui m'a fait déclencher de partir !»